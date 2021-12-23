Ла-Пас, 23 декабря, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Автомобиль с пассажирами упал с обрыва на юге Боливии, сообщает пресс-служба мэрии города Сан-Лукас.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, автомобиль, упав в обрыв, пролетел около тысячи метров. В его салоне находились восемь человек, из них семеро погибли на месте. Еще один получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. По предварительным данным, ДТП произошло из-за сильного дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря два автобуса столкнулись в Замбии. В результате дорожной аварии 56 человек получили травмы различной степени тяжести.