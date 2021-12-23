Вашингтон, 23 декабря, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подтвердил своё намерение выдвигаться на второй срок на следующих президентских выборах в 2024 году, даже если его соперником вновь будет экс-президент Дональд Трамп. Об этом 22 декабря он заявил в интервью телекомпании ABC.

Kremlin.ru Джозеф Байден

Джо Байден «Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова».

На вопрос ведущего о возможном соперничестве с предыдущим президентом США Трампом, Байден отреагировал с недоумением, мол почему это должно помешать ему выдвигаться на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден планирует снова принять участие в выборах на пост главы государства в 2024 году в паре с вице-президентом Камалой Харрис.

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