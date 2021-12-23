Токио, 23 декабря, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Япония и Великобритания с января 2022 года начнут разрабатывать новый двигатель для боевого самолета японских ВВС. Этот самолет должен заменить многоцелевые истребители F-2, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, со стороны Великобритании разработкой будет заниматься корпорация Rolls-Royce, со стороны Японии в разработке примет участие компания IHI. В Токио считают, что совместная работа над двигателем поможет сэкономить средства и ускорить сам процесс. На 2022 год Япония планирует потратить 85 млрд иен ($750 млн) на этот проект.

Разработкой самого самолета будет заниматься компания Mitsubishi и американская корпорация Lockheed Martin. Предполагается, что производства новых истребителей начнут в 2031 году. В ВВС Японии они начнут поступать к 2035 году.