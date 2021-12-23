Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Лично ответить на вопросы по штурму Капитолия 6 января предложили конгрессмену Джиму Джордану, одному из приближённых экс-президента США Дональда Трампа, члены спецкомитета Конгресса США, расследующие обстоятельства штурма. Об этом 23 декабря сообщает газета The Hill.

Протестующие штурмуют Капитолий (сс) Tyler Merbler

Конгрессмен Бенни Томпсон, являющийся председателем спецкомитета, направил Джордану письмо. В нём он пояснил, что спецкомитету хотелось бы обсудить с Джорданом содержание разговоров, которые у него состоялись с Трампом накануне штурма Капитолия 6 января. Законодателю предложили явиться на беседу добровольно, повестка, предполагающая санкции за отказ подчиниться ей, Джордану не высылалась. Ответа от Джордана спецкомитет пока не получал.

В спецкомитет Конгресса входит семь демократов и два республиканца, которые постоянно выступают с критикой в адрес своего однопартийца Трампа. Ранее члены спецкомитета требовали информацию у нескольких экс-помощников бывшего президента США Трампа. Им были высланы повестки, однако ряд бывших помощников Трампа отказался давать показания конгрессменам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за нападение на полицейских во время штурма американского Капитолия в январе нынешнего года гражданин США Девлин Томсон получил по приговору суда три года десять месяцев тюремного заключения.

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