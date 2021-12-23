Каракас, 23 декабря, 2021, 03:29 — ИА Регнум. В трёх штатах Венесуэлы обнаружили первые в стране семь случаев заражения жителей штаммом нового коронавируса «Омикрон». Об этом пресс-служба президента Боливарианской республики Николаса Мадуро 22 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

пресс-служба президента Венесуэлы «В Венесуэле выявлены первые семь случаев заражения штаммом «омикрон».

В настоящее время случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в штатах Лара, Миранда и в столице Каракасе.

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Как сообщало ИА REGNUM, Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы опубликовал 18 декабря постановление о приостановке общих, чартерных и коммерческих рейсов на 30 дней, до 18 января 2022 года.

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