Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Международному сообществу следует всерьёз воспринимать ситуацию, касающуюся создания кольца нестабильности вокруг России и Белоруссии, заявил 22 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на неформальном заседании Совбеза организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Заседание по «формуле Арриа» прошло с участием представителей украинского гражданского общества, а также стран Прибалтики.

«Фактически Россию и Белоруссию окружают неким кольцом нестабильности с запада и юга», — сказал Полянский.

Он добавил, что такое положение дел напрямую угрожает стабильности в России и поэтому должно серьёзно приниматься в расчёт странами-членами СБ ООН.

Представители западных стран по итогам этой встречи выразили собственные обеспокоенности, пригрозив России «масштабными последствиями» в случае «возможной агрессии против Украины».

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