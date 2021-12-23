Москва, , 03:10 — REGNUM Тест-система, способная сразу распознавать штамм коронавируса «Омикрон» была разработана в научных организациях Роспотребнадзора. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Максютов уточнил, что в научных организациях Роспотребнадзора разработаны тест-системы, которые могут не только выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и сразу определять, не заражён ли человек штаммом «Омикрон». Тесты в настоящее время проходят необходимые лабораторные исследования, после чего, в случае необходимости, будут зарегистрированы и их начнут широко применять.

Напомним, первые случаи заражения штаммом «Омикрон» были выявлены в ЮАР и Ботсване. В России первые случаи заражения новым штаммом были выявлены 6 декабря у людей, вернувшихся из стран Африки. На настоящее время в стране насчитывается 41 случай заражения штаммом «Омикрон».

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