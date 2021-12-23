Ричмонд , США, 23 декабря 2021, 03:03 — REGNUM В городе Ричмонде (штат Вирджиния, США) вскрыли «капсулу времени», обнаруженную в пьедестале конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли, снесённой в сентябре как символ расизма. Об этом 22 декабря сообщает агентство AP.

Герб Конфедеративных Штатов Америки
Герб Конфедеративных Штатов Америки

Небольшую коробку из свинца, пролежавшую под монументом более 130 лет, долго не могли вскрыть. В итоге исследователи смогли это сделать, не повредив оказавшееся подмоченным содержимое, и обнаружили в ней конверт с документом, три книги и серебряную монету. При вскрытии послания предков присутствовал губернатор штата демократ Ральф Нортэм.

«Это важный день для истории Ричмонта и Вирджинии».
губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм

О содержании документа и книг станет известно после их просушки и приведении в жизнеспособное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в США по распоряжению губернатора штата Вирджиния демократа Ральфа Нортэма снесли крупнейший в штате памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли, изготовленный во Франции и простоявший на Моньюмент-авеню в Ричмонде 130 лет.

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