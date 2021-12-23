Ричмонд , США, , 03:03 — REGNUM В городе Ричмонде (штат Вирджиния, США) вскрыли «капсулу времени», обнаруженную в пьедестале конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли, снесённой в сентябре как символ расизма. Об этом 22 декабря сообщает агентство AP.

Герб Конфедеративных Штатов Америки

Небольшую коробку из свинца, пролежавшую под монументом более 130 лет, долго не могли вскрыть. В итоге исследователи смогли это сделать, не повредив оказавшееся подмоченным содержимое, и обнаружили в ней конверт с документом, три книги и серебряную монету. При вскрытии послания предков присутствовал губернатор штата демократ Ральф Нортэм.

губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм «Это важный день для истории Ричмонта и Вирджинии».

О содержании документа и книг станет известно после их просушки и приведении в жизнеспособное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в США по распоряжению губернатора штата Вирджиния демократа Ральфа Нортэма снесли крупнейший в штате памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли, изготовленный во Франции и простоявший на Моньюмент-авеню в Ричмонде 130 лет.

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