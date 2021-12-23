Тбилиси, , 02:55 — REGNUM Известный грузинский оппозиционер и глава партии «Дроа» Елена Хоштария заявила, что не верит тому, что правящая партия «Грузинская мечта» будет реально участвовать в процессе национального примирения, сообщает 22 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Елена Хоштария Facebook.com/EKhoshtaria

Хоштария считает, что для достижения национального согласия в стране необходимо, чтобы правящая партия с самого начала активно включилась в процесс примирения. Однако у неё нет никаких иллюзий и надежд по поводу этого. По мнению Хоштария, «Грузинская мечта» будет только саботировать этот процесс. Поэтому оппозиционер считает, что вероятность достижения национального согласия, а, значит, возможность исправить систему правосудия, провести выборы, вернуть реальную власть парламенту, равна всего-навсего одному проценту.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой начать в стране процесс национального примирения.