Улан-Удэ, , 02:50 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов ввел режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня после возгорания на ТЭЦ-1 города Улан-Удэ, сообщили 23 декабря в пресс-службе правительства Бурятии.

«На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Решением главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Бурятии сообщило о задымлении на электростанции в ночь на 23 декабря. Сигнал о ЧП поступил в оперативную службу в 03:45 по местному времени.

В настоящее время на месте работает оперативная группа регионального ГУ МЧС России, создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

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