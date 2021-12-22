Киев, 23 декабря, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Сотни тысяч женщин будут поставлены на воинский учёт на Украине. Об этом 22 декабря сообщает информационное агентство минобороны страны АрмiяInform.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 года №313, которым утверждён перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учёт и находиться на нём», — сказано в сообщении.

В список попали 35 массовых профессиональных направлений, от общественного питания до полиграфической деятельности, экономики и юриспруденции. При этом на воинский учёт обязаны встать не только руководители и должностные лица крупных предприятий, но и представители рабочих специальностей. Фактически это означает постановку на воинский учёт сотен тысяч украинских женщин.

За уклонение от воинского учёта предусмотрена административная ответственность. В частности, работодателя, который не проконтролирует постановку сотрудниц на учёт, ждёт штраф в размере от $187 до $312. При этом принимать на работу сотрудниц теперь нужно будет только при наличии военных билетов либо заменяющих их документов.

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