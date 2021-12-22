Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Сегодня я получил положительный результат теста на COVID-19. Нахожусь дома с легкими симптомами», — заявил он.

Шахид добавил, что до заболевания он прошел полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, а также привился бустерной дозой препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заразился коронавирусом нового типа. В связи с заболеванием он ушел на самоизоляцию. Также на время болезни Дюжаррика офис генерального секретаря будет работать в удаленном режиме.