23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили желание украинского президента получить более чёткую перспективу по времени вступления Украины в НАТО,

Елизавета Коробова, , 08:05 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина в 2022 году хочет получить «чёткую временную перспективу» по вступлению в НАТО, стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 23 декабря в социальной сети Facebook.

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Его уже в открытую посылают, а он всё просит что-то конкретизировать. Что конкретно тебе конкретизировать? В каком направлении следует идти Украине подальше?» — задаётся вопросом Ludmila C.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленскому уже множество раз пытались объяснить, что Украина не может попасть в НАТО по целому ряду причин, но он просто не желает признать суровую реальность.

«А что Зеленскому осталось непонятным в данном вопросе? Ему чёрным по белому заявили, конкретно, что Украина вступит в НАТО после дождичка в четверг? Если более конкретно, то после того, как рак на горе свиснет», — издевается Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский проиграл все позиции Украины, малое количество которых осталось ему от предшественника.

«Умение задавать вопросы, в ответ на которые обязательно будешь послан — это особый талант. Повезло украинцам с президентом — очень талантливый политик. Так талантливо проиграть всё — ещё постараться надо», — пишет Михаил Л.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг President.gov.ua

Часть людей полагает, что украинский президент ведёт себя крайне низко, уничтожая последние остатки уважения мирового сообщества к Украине.

«Ни стыда, ни гордости нет. Ну хоть самолюбие должно быть у этой власти? Ну, расплачься ещё на какой-нибудь встрече, пади на пол, подрыгай ножками, чтобы уж окончательно всем стало понятно, с кем они имеют дело. Зеленский — самый позорный президент не только Украины, но и вообще самый позорный президент на планете Земля. Даже в Африке никто так бездарно страной не руководил», — поделилась своим мнением Валентина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский намеревается спихнуть Украину Европе, США или как базу под войска НАТО, но его совершенно не волнует судьба украинского народа и сама по себе страна под названием Украина.

«Да никуда Украину не возьмут! Там взносы платить надо, а Киеву нечем. И так с протянутой рукой скачут по миру, но территорию хотят использовать для размещения оружия. Украина никому не нужна. Цель Запада и НАТО — Россия, а это уже другие тёрки. И посерьёзнее», — считает Marina L.

Отдельные комментаторы отмечают, что Зеленскому пора снять розовые очки и понять, что Россия никогда не допустит, чтобы на территории Украины были размещены ракетные комплексы, способные преодолеть оборону Российской Федерации.

Саммит НАТО в Брюсселе. 2021 Tccb.gov.tr

«Украине закрыт путь в НАТО по одной простой причине — Россия. Если бы не она, то да, Североатлантический альянс обнял бы с радостью Украину, но не было бы тогда никакого альянса, потому что НАТО существует только для сдерживания Российской Федерации», — пишет Сергей С.

Напомним, 21 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» о том, что Украина в 2022 году хочет получить «чёткую временную перспективу» по вступлению в НАТО.