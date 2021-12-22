Брюссель, 23 декабря, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном предложения России по гарантиям безопасности, сообщили 22 декабря в дипломатической службе ЕС.

Флаги США и ЕС

«Госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе», — говорится в заявлении ведомства.

В ходе разговора стороны согласились с тем, что последующие переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности должны проходить при участии Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва заинтересована в переговорах с НАТО ради достижения гарантий безопасности и ждёт от этого военного блока чёткой позиции.

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В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден выразил готовность посмотреть на озабоченности, которые были изложены российской стороной относительно создания новых механизмов коллективной безопасности.