Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 02:23 — ИА Регнум. В аэропорту Петропавловска-Камчатского Елизово из-за неблагоприятных метеоусловий в пунктах назначения задерживаются вылеты четырёх местных авиарейсов. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Камчатка

Пока на несколько часов задерживаются вылеты самолётов местных авиакомпаний в Усть-Камчатск, Никольское и Тиличики (рейсы РТК-139 и РТК-107). Вылет на Оссору (РТК-123) задерживается с вечера 22 декабря.

На задерживаемый ранее рейс в Тигиль (РТК-9401) завершена регистрация пассажиров.

В настоящее время в ряде территорий Камчатки наблюдается неблагоприятная для полётов погода, вызванная циклоном — снег и штормовой ветер.

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