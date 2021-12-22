Брюссель, 23 декабря, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Власти Бельгии решили ввести новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо в ходе пресс-конференции.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Брюссель. Бельгия

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«Мы должны сдержать распространение нового варианта вируса, и главным средством для этого остается третья бустерная доза», — заявил он.

В частности, в Бельгии решили закрыть почти все развлекательные заведения с 26 декабря. Рынкам на открытом воздухе разрешили продолжать свою деятельность при полном соблюдении санитарных требований. Также в Бельгии отменили публичные массовые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Бельгии прошли акции протеста против ужесточения мер из-за пандемии COVID-19. Полицейские применили водометы по демонстрантам. Сведений о пострадавших не поступало.