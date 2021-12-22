Пенза, 23 декабря, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате ДТП на автодороге Пенза — Кондоль в Пензенской области. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП

Авария произошла на третьем километре автотрассы Пенза — Кондоль, в районе поворота на село Ивановка. Произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2110. В результате ДТП погиб мужчина 1998 года рождения, он был пассажиром одного из автомобилей.

Пострадали семь человек: водители столкнувшихся автомобилей и их пассажиры, в том числе двое детей 12 лет и четырёх лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На мете происшествия работали спасатели и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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