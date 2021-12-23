Париж, , 02:06 — REGNUM Критическая ситуация с коронавирусом складывается во Франции из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом заявил официальный представитель правительства, госсекретарь республики Габриэль Атталь 22 декабря в эфире телеканала BFM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что из-за нового варианта SARS-CoV-2 эпидемиологическая обстановка в стране может снова резко обостриться. Атталь также отметил, что 20% всех пациентов COVID-19 во Франции заражены «Омикроном», а в ряде регионов этот показатель еще выше. Вместе с тем, по словам госсекретаря, ситуация с коронавирусом не отразится на сроках проведения выборов французского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря правительство Франции объявило, что за сутки в республике выявили более 84,2 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2.

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