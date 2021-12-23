Москва, , 01:58 — REGNUM Ослабление морозов, пришедших в Москву, следует ожидать днём 23 декабря. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, уже днём 23 декабря потеплеет до −11…−13 градусов, а затем будет наблюдаться повышение температуры. К 25 декабря морозы ослабеют до −5…−7 градусов. Как уточнил синоптик, такую погоду назвать тёплой нельзя, но в сравнении с теми морозами, что наблюдались в Москве накануне, это серьёзное потепление.

«В субботу ситуация будет необычная — быстро перемещается ложбина низкого давления. Атмосферное давление резко понизится. Оно будет около 730 миллиметров ртутного столба и даже ниже», — отметил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что 25 декабря будет самый тёплый день на неделе, а затем ожидается очередное понижение температуры, но уже не такое сильное, как было. Температура воздуха днём составит −7…−12 градусов, ночью до −10…−15 градусов. Такая морозная погода сохранится в течение следующей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве можно наблюдать рекордные сугробы, превышающие норму на 10 см.

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