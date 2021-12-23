Тбилиси, , 02:22 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» 22 декабря рассказал своим сторонникам об эффективности политических голодовок.

«Кажется, я уже начал худеть!» Цитата из м/ф «Вини-Пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР

Саакашвили заметил, что считать голод маргинальной и неэффективной формой протеста совершенно неверно, так как именно в результате массовой голодовки Махатма Ганди добился независимости Индии, а Нельсон Мандела со своими едномышлениками ликвидировали апартеид в Южной Африке.

По мнению Саакашвили, президент США Джордж Буш-младший поддержал грузинскую «революцию роз» и постоянно впоследствии говорил о Грузии потому, что одной из его любимых книг была книга о демократии известного советского диссидента Анатолия (Натана) Щаранского. Щаранский в своё время устроил голодовку в СССР, требуя своего выезда в Израиль.

Саакашвили особо отметил, что именно массовая голодовка 1988 года положила начало расширению национального движения в Грузии.

Саакашвили также сказал, что голодовка является небезопасным процессом? и поэтому призвал своих соратников по борьбе постоянно оставаться под медицинским контролем и регулярно принимать минеральные добавки. Именно с помощью минеральных добавок «взятый в плен» Анатолий Сенцов смог, не нарушив при этом «протокола голодовки», 120 дней голодать в тюрьмах России.

Именно бескорыстными голодовками, подвергающими риску жизнь и здоровье, были побеждены британская и советская империи, а также один злой раджа-олигарх [намёк на теневого правителя Грузии олигарха Бидзину Иванишвили — ИА REGNUM], завершил своё обращение Саакашвили.

Напомним, что бывший президент Михаил Саакашвили в знак протеста голодал, как он утверждает, 50 дней. Грузинские власти отрицают факт такой голодовки, утверждая, что Саакашвили принимал пищу.