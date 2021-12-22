Мехико, 23 декабря, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Ревакцинация учителей и медицинских работников в Мексике начнется в ближайшее время, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе выступления в Мехико.

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«Мы продолжим делать бустерные прививки не только пожилым жителям страны, но и медицинским работникам и учителям», — заявил он.

Мексиканскому президенту также задали вопрос, намерены ли власти одобрить вакцинацию несовершеннолетних. В ответ на это Лопес Обрадор заявил, что решение будет приниматься на основе заключений экспертов и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, в Мексике прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции уже более 80 млн жителей. К 23 декабря в республике подтвердили 3 937 082 случая заражения SARS-CoV-2, от осложнений COVID-19 скончались 298 161 человек.