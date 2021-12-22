Сана, 23 декабря, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Атаку на позиции йеменских хуситов (движение «Ансар Алла») в столице Йемена городе Сана осуществляют военно-воздушные силы аравийской коалиции, которой руководит Саудовская Аравия. Об этом 23 декабря сообщает новостной портал Aden al-Gad.

fahd sadi Воздушные бомбардировки Саны

По информации журналистов, целью самолетов стали места дислокации повстанцев, а также их военные склады. Коалиция успела совершить уже три авианалета, после которых прогремело несколько мощных взрывов. В центральном городском квартале Эс-Сабин наблюдаются перебои со светом. Кроме того, получил повреждения один из мостов Саны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря хуситы обвинили войска Саудовской Аравии в нарушении режима прекращения огня.