Вена, , 01:45 — REGNUM На заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, которое прошло 22 декабря, стороны достигли соглашения о полном соблюдении режима прекращения огня, сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

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В своём комментарии он отметил, что заседание прошло с участием представителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Приоритет был предоставлен вопросам безопасности и в частности соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — сказал Киннунен.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что о достижении договорённости вернуться к соблюдению режима прекращения огня заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В украинском министерстве обороны также подтвердили эту информацию.

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В республиках Донбасса до этого отмечали, что Киев не поддержал их новое предложение по усилению режима перемирия. Речь, в частности, шла о практических шагах, а не о декларативных заявлениях киевской стороны.

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