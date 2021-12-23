Женева, Швейцария, , 01:36 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 275 млн человек. Это следует из данных, опубликованных 22 декабря вечером Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, на вечер 22 декабря в мире зарегистрировано 275 233 892 инфицированных коронавирусом и 5 364 996 умерших от последствий заболевания COVID-19. За 24 часа число новых случаев заражения возросло на 541 319, число летальных исходов — на 5 735.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые данные, предоставленные странами мира о количестве случаев заражения и числе летальных исходов.

По числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по числу летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в мире лидирует США. Россия по числу случаев заражения находится на пятом месте в мире, после Индии, Бразилии и Великобритании. По количеству летальных исходов Россия находится на четвёртом месте, после Бразилии и Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации от COVID-19 среди детей.

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