Женева, Швейцария, 23 декабря, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 275 млн человек. Это следует из данных, опубликованных 22 декабря вечером Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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По данным ВОЗ, на вечер 22 декабря в мире зарегистрировано 275 233 892 инфицированных коронавирусом и 5 364 996 умерших от последствий заболевания COVID-19. За 24 часа число новых случаев заражения возросло на 541 319, число летальных исходов — на 5735.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые данные, предоставленные странами мира, о количестве случаев заражения и числе летальных исходов.

По числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по числу летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в мире лидируют США. Россия по числу случаев заражения находится на пятом месте в мире, её опережают Индия, Бразилия и Великобритания. По количеству летальных исходов Россия находится на четвёртом месте, после США, Бразилии и Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID-19.