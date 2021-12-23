23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министра обороны РФ о том, что на Украине готовится провокация с химическими веществами.

Светлана Рыбина, , 08:03 — REGNUM Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что на восток Украины прибыли 120 представителей американских ЧВК, занимающихся тренировкой украинского спецназа, они доставили с собой резервуары с неустановленными химическими компонентами и готовят провокацию с химическими веществами, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 декабря в социальной сети Facebook.

«Белые каски» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Правильно! Предупреждён — значит, вооружён! Белые украинские каски, надеюсь, уже подготовили или уже что-то новенькое придумали? Методички американские редко когда обновляются», — указывает Тома Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что информация о готовящихся провокациях — залог того, что к этим провокациям можно подготовиться и встретить их во всеоружии.

«Украина, очнись! Из тебя американцы делают «Сирию-2». Сейчас они затеют заварушку, а потом будут бомбить мирное население, как в Сирии и Афганистане», — предупреждает Наталья К.

Некоторые комментаторы отмечают, что если провокация и готовится, то она должна случиться под какое-нибудь громкое событие, к примеру, во время проведения Зимних Олимпийских игр в Пекине.

«То, что провокация готовится, — это и так понятно по абсолютно идентичной подготовке общественного мнения на всех проамериканских ресурсах. А если говорить о сроках реализации, то, что принято называть Кулебой, проговорилось ещё два месяца назад и обозначило, что конец января, либо начало февраля. Т. е. к открытию пекинской олимпиады у Штатов почти всё готово. Опыт нападения Грузии на Южную Осетию не прошёл даром», — считает Олег Д.

ВСУ ведет огонь из танка Т-72 (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей полагает, что российским военным нужно действовать на упреждение, чтобы из-за провокации не пострадали наши люди в Донбассе.

«При наличии достоверной информации о готовящейся провокации необходимо наносить превентивные удары по бандеровцам и проамериканским террористам», — написал Anton G.

Ряд пользователей указывает на то, что провокация с химическим оружием на востоке Украины — очень слабая карта, которая не окажет существенного воздействия на Запад.

«Ой, что-то мне кажется, что маловероятно использование химического оружия в Донбассе, потому что в эту историю никто даже на Западе не поверит. Если Саддам Хусейн был прямо диктатором, который с оппозицией боролся, то ополченцы в ДНР и ЛНР — это просто ополченцы, которые, наоборот, отбиваются, а не нападают! Провокации должны быть иного характера, иначе она потерпит неудачу на информационном поле», — поделился своим мнением Артур А.

Нашлись и те, кто убеждены, что Украине стоит отказаться даже от мысли о применении химического оружия, чтобы не получить сокрушительный ответ.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

«Я уверена, что Украина получит то, что заслужила! Жаль украинцев, но они сами этого захотели! Если провокация случится, то за неё придётся ответить. Потому что если за неё никто не ответит, провокации продолжатся, а России это невыгодно», — отмечает Наталия Б.

Напомним, 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина о том, что на восток Украины прибыли 120 представителей американских ЧВК, занимающихся тренировкой украинского спецназа, они доставили с собой резервуары с неустановленными химическими компонентами и готовят провокацию с химическими веществами.