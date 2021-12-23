Багдад, , 01:33 — REGNUM Военная операция, которая проводилась международной коалицией во главе с США в Ираке, завершена. Об этом заявил представитель иракского генштаба генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи, 22 декабря сообщило информационное агентство INA.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, с территории республики выведены все иностранные войска, но продолжают оставаться военные советники для помощи в борьбе с террористическими группировками. Аль-Хафаджи отметил, что они будут работать на базах Айн-эль-Асад (к северу от иракской столицы Багдада) и Харир (в городе Эрбиль). Генерал-майор добавил, что все военные лагеря, которые принадлежали коалиции, переданы вооруженным силам Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря командующий совместными операциями в Ираке генерал-майор Абдул Амир аш-Шаммари заявил, что Багдад и Вашингтон договорились о размещении миссии военных советников на иракской территории, а также о сохранении между странами сотрудничества в сфере разведки и материально-технической поддержки армии.