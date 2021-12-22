Ливерпуль, Великобритания, 23 декабря, 2021, 01:29 — ИА Регнум. 22 декабря «Ливерпуль» в матче четвертьфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 одержал победу над «Лестером Сити» в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Первый мяч на девятой минуте встречи забил 34-летний форвард Джейми Варди после передачи Джеймса Мэддисона — 0:1. Через четыре минуты Варди оформил дубль — 0:2. На 19-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен сократил отставание «мерсисайдцев» в счете — 1:3. В конце тайма Мэддисон забил третий мяч «лис» — 1:3. На экваторе второй половины форвард сборной Португалии Диогу Жота отличился, замкнув передачу Такуми Минамино — 2:3. На 90+5-й минуте Минамино сравнял счет и перевел игру в серию пенальти — 3:3.

Серия пенальти: Тилеманс — 0:1, Милнер — 1:1, Мэддисон — 1:2, Фирмино — 2:2, Олбрайтон — 2:3, Окслейд-Чемберлен — 3:3, Томас — 3:3, Кейта — 4:3, Ихеаначо — 4:4, Минамино — 4:4, Бертранд — 4:4, Жота — 5:4.

Статистика матча («Ливерпуль"/ «Лестер»)

Удары 22/8

Удары в створ 6/7

Владение 66%/34%

Угловые 15/2

Нарушения 10/11

Составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехэр, Гомес, Цимикас (Бек, 80'), Уильямс, Брэдли (Жота, 46'), Кумитье (Конате, 46'), Хендерсон (Кейта, 59'), Окслейд-Чемберлен, Мортон (Милнер, 46'), Фирмино, Минамино.

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю (Вестергор, 60'), Перейра (Олбрайтон, 42'), Томас, Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Бертранд, 60'), Ндиди, Сумаре, Варди, Дака (Ихеаначо, 56').