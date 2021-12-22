Москва, 23 декабря, 2021, 01:23 — ИА Регнум. В ходе недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны взаимно выразили желание продолжить развитие всесторонних отношений и стратегического партнерства, а также обсудили проблематику международной стабильности и безопасности, в том числе Азиатско-Тихоокеанский регион.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

Индийские эксперты ожидают, что диалог между Москвой и Нью-Дели способствует созданию формата Индия — Россия — Китай, включая встречу трех высших лиц этих стран. Путин может помочь закончить 20-месячное военное противостояние на спорных приграничных территориях между Индией и Китаем. Но с помощью российско-индийского диалога можно достичь не только урегулирования приграничных проблем, уверены в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Россия вполне может претендовать на место главного партнёра Индии в энергетическом секторе, так как является обладателем чрезвычайно удобного Северного морского пути. Взгляды на низкоуглеродную экономику и процесс перехода к ней у Москвы и Нью-Дели также совпадают.

Эксперты напоминают, что, скорее всего, именно индийские компании будут допущены к инвестициям в проект «Восток Ойл» на Таймыре, где разведка обнаружила первоклассную мелкосернистую нефть, причём месторождение должно стать крупнейшим в мире. Уникальный транспортный коридор Северного морского пути позволит сильно сэкономить при поставках нефти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию.

Нью-Дели тоже может сделать шаг навстречу России и оказать своё содействие в переговорах Москвы и Вашингтона. Рост позиции Китая на мировой арене привел к тому, что роль Индии в отношениях между США и Россией повысилась, а благодаря этому Нью-Дели сможет решить свои проблемы безопасности. Индийское руководство вполне может попросить Белый дом внимательно прислушаться к позиции России и ее требованиям, пишет РУССТРАТ.