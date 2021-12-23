Оттава, , 01:20 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошёл в столице Канады Оттаве. При стрельбе один человек получил ранения, передает телеканал CTV.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, стрельба произошла в центре канадской столицы. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили там мужчину с ранениями. Его госпитализировали в критическом состоянии. Других подробностей произошедшего не приводится. Известно лишь, что в районе перестрелки временно перекрывали движение автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в провинции Новая Шотландия в Канаде произошла стрельба. В результате происшествия от полученных огнестрельных ранений погиб ребенок. Других подробностей не сообщалось.

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