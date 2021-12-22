Оттава, 23 декабря, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Инцидент со стрельбой произошёл в столице Канады Оттаве. При стрельбе один человек получил ранения, передает телеканал CTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

По его данным, стрельба произошла в центре канадской столицы. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили там мужчину с ранениями. Его госпитализировали в критическом состоянии. Других подробностей произошедшего не приводится. Известно лишь, что в районе перестрелки временно перекрывали движение автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в провинции Новая Шотландия в Канаде произошла стрельба. В результате происшествия от полученных огнестрельных ранений погиб ребенок. Других подробностей не сообщалось.