Вашингтон, 23 декабря, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США с 11 по 17 декабря уменьшились на 4,715 млн баррелей и составили 423,571 млн баррелей, 22 декабря сообщило на своем сайте американское министерство энергетики

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем опрошенные агентством Bloomberg аналитики ранее прогнозировали, что нефтяные резервы страны сократятся на 2,5 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря управление энергетической информации (EIA) при минэнерго США опубликовало отчет, в котором говорится, что ситуация со штаммом коронавируса «Омикрон» может в краткосрочной перспективе привести к снижению спроса на нефть в мире.