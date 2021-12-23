Эмполи, Италия, , 01:10 — REGNUM 22 декабря Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» футбольный клуб «Эмполи» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 потерпел поражение от «Милана» со счетом 2:4.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Забитые мячи: Франк Кессье (Оливье Жиру, 12') — 0:1, Недим Байрами (18') — 1:1, Франк Кессье (Алексис Салемакерс, 42') — 1:2, Алессандро Флоренци (63') — 1:3, Тео Эрнандес (69') — 1:4, Андреа Пинамонта (пенальти, 84') — 1:4.

Статистика матча («Эмполи"/ «Милан»)

Удары 16/18

Удары в створ 5/8

Владение 55%/45%

Угловые 7/3

Нарушения 18/10

Составы команд:

«Эмполи»: Викарио, Романьоли, Стоянович (Макрицца, 46'), Луперто, Паризи, Хендерсон (Асплани, 85'), Байрами, Журковский (Бандинелли, 68'), Риччи (Штулац, 85'), Кутроне (ла Мантиа, 68'), Пинамонти.

«Милан»: Меньян, Романьоли, Эрнандес, Томори, Флоренци (Калюлю, 64'), Беннасер (Крунич, 81'), Тонали (Бакайоко, 64'), Кессье, Салемакерс, Мессиас (Диас, 81'), Жиру.

«Милан», одержав тринадцатую победу и набрав 42 очка, вернулся на вторую строчку. «Эмполи» с 27-ю очками остался на девятом месте.