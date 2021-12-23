Тбилиси, 23 декабря 2021, 02:15 — REGNUM Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия может превратиться в «Восточный Люксембург», сообщает 22 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский танец
Грузинский танец
George Kvizhinadze

Гарибашвили на конференции представителей грузинского дипломатического корпуса сказал, что он нанял западную финансовую компанию, которая позаботится о превращении Грузии в «Восточный Люксембург».

По словам премьера, эта финансовая компания является второй в мире и первой в Европе. Одной из её инициатив есть намерение осуществить поэтапную перестройку страны и позиционировать её как «Восточный Люксембург». Luxemburg of the East — именно так звучала одна из идей компании.

Гарибашвили надеется на то, что Грузия будет преобразована в региональный финансовый центр, и это поспособствует поиску стратегических инвесторов и притоку прямых иностранных инвестиций и новых финансовых ресурсов в страну.

Напомним, что ВВП на душу населения в Великом герцогстве Люксембург составляет $ 107 563, а в Грузии всего-навсего — $ 4 679.