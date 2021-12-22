Тбилиси, 23 декабря, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия может превратиться в «Восточный Люксембург», сообщает 22 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Гарибашвили на конференции представителей грузинского дипломатического корпуса сказал, что он нанял западную финансовую компанию, которая позаботится о превращении Грузии в «Восточный Люксембург».

По словам премьера, эта финансовая компания является второй в мире и первой в Европе. Одной из её инициатив есть намерение осуществить поэтапную перестройку страны и позиционировать её как «Восточный Люксембург». Luxemburg of the East — именно так звучала одна из идей компании.

Гарибашвили надеется на то, что Грузия будет преобразована в региональный финансовый центр, и это поспособствует поиску стратегических инвесторов и притоку прямых иностранных инвестиций и новых финансовых ресурсов в страну.

Напомним, что ВВП на душу населения в Великом герцогстве Люксембург составляет $ 107 563, а в Грузии всего-навсего — $ 4 679.