23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать закон, продляющий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Всё для народа. И это в стране происходит, которая имеет 40% всех природных ресурсов на планете Земля», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение невозможно рассматривать иначе, как лишение части народа его законных накоплений. Граждане пишут, что всё было бы не столь печально, если бы в России не росли с такой дикой скоростью цены на услуги и товары.

«То есть опять кусок у народа отобрали?! Я уже не говорю о разорительной инфляции: молоко, блин, 80 рублей стоит! Прямо Европа! Только с застывшей на месте зарплатой и нищенской пенсией! Раньше хотя бы цены на всё были значительно ниже, чем в Европе, а теперь это ужас уже какой-то!» — возмущается Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что, судя по тому, что заморозка накопительной части пенсий продляется раз за разом, гражданам лучше не рассчитывать на то, что они получат, наконец, свои заветные денежки на старость.

«Ожидаемо. Этих денег народ уже никогда не увидит», — считает Максим О.

Против пенсионной реформы Дарья Драй © ИА REGNUM

«А куда делись средства, которые отчисляли нынешние пенсионеры?! И если государство не является гарантом безопасности средств, то какое моральное право оно имеет на удержание средств будущих пенсионеров? Людей лишают воли, кормят обещаниями, просят затянуть потуже пояса и отнестись к этому с пониманием. Видимо, никому во власти уже не страшно, что крышка скоро рванёт», — поделился своим мнением Глеб Р.

Часть людей полагает, что власти своими странными действиями делают всё, чтобы российский народ уходил из-под контроля государства в серую зону ради спасения своих накоплений.

«Я совсем уже ничего не понимаю. Это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. У нас ведь все делается во благо людей, верно?» — задаётся вопросом Стас К.

«Такими решениями государство подталкивает думающих людей к тому, чтобы зарплату в конверте получить и думать о том, как им прожить на старости самостоятельно, в обход государства. Это всё-таки лучше, чем в эту бездонную бочку свои деньги кидать. Один фиг — в самом лучшем случае — минималка», — отмечает Мари М.

Ряд пользователей указывает на то, что многие граждане стремятся получать свою зарплату не официальным способом, а в конверте, чтобы минимум денежных средств направлялся в пенсионный фонд, а большая часть осталась на руках.

Деньги в конверте Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Может быть, хватит кормить дармоедов! Надо расформировать пенсионный фонд, а деньги отправить на счета граждан, но обусловить, что снять они их смогут, когда выйдут на пенсию, или их родственники, но в случае смерти. Понятно, что есть риски, но это уже дело государства обеспечить безопасное существование своих граждан!» — указывает Сергей К.

Напомним, 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал закон, продляющий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.