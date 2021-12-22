Лондон, 23 декабря, 2021, 00:59 — ИА Регнум. 22 декабря лондонский «Челси» в матче четвертьфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 одержал победу над «Брентфордом» со счетом 2:0. Игра проходила в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

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На 80-й минуте центральный защитник хозяев Понтус Янссон срезал мяч в свои ворота — 0:1. Через пять минут полузащитник сборной Италии Жоржиньо удвоил преимущество гостей ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:2.

Составы команд:

«Брентфорд»: Фернандес, Генри (Гходдос, 73'), Пиннок, Янссон, Йенсен (Форсс, 81'), Батист (Ониика, 74'), Джанельт (Нергор, 66'), Серенсен, Канос, Висса (Тоуни, 65'), Мбемо.

«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Аспиликуэта, Сарр, Алонсо, Сауль, Симонс (Джеймс, 65'), Ковачич (Жоржиньо, 46'), Вейл (Маунт, 65'), Баркли (Канте, 76'), Сунсуп-Белл (Пулишич, 46').

Помимо «Челси», в полуфинал Кубка Лиги также вышли лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».