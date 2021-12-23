Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Решение ввести с 15 января в американской столице Вашингтоне новые ограничения касающиеся посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, концертных залов, спортивных клубов и ряда других заведений, было принято городскими властями. Об этом 22 декабря сообщила на своем сайте мэр города Мюриэл Боузер.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно ее распоряжению, при посещении указанных объектов лица от 12 лет должны будут предъявлять сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр американского города Чикаго Лори Лайтфут заявила, что в мегаполисе с 3 января непривитых от COVID-19 не будут пускать в бары, спортзалы и некоторые другие закрытые учреждения. 21 декабря глава города Нью-Йорк Билл де Блазио объявил, что каждый, кто сделает третью (бустерную) прививку от коронавирусной инфекции в мегаполисе, получит $100.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке пообещали выдавать $100 за третью прививку от COVID-19