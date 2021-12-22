Любляна, 23 декабря, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры ввели в Словении в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

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«Необходимо ужесточить ограничения, так как штамм коронавируса «Омикрон» скоро станет доминирующим в стране из-за низких темпов вакцинации», — говорится в сообщении.

В частности, в Словении ограничат максимально допустимое число посетителей в магазинах, а также вводят требование об обязательной 10-дневной самоизоляции для лиц, контактировавших с заболевшими. Это правило не затронет тех граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Отмечается, что к 23 декабря в Словении только 56,1% жителей полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом первый случай заражения штаммом «Омикрон» в республике подтвердили 14 декабря.