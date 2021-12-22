Донецк, 23 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Письмо украинской стороне с требованием разъяснить ситуацию с плохим качеством воды, поставляемой с территории, находящейся под управлением Киева, отправили власти Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба МИД ДНР.

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Отмечается, что украинская сторона не отрицала проблем с водой, поставляемой жителям ДНР и уведомил руководство Республики о начале разбирательств, связанных с поиском причин и обстоятельств загрязнения водных ресурсов. В настоящее время в ДНР ожидают официального результата проведённых Украиной разбирательств.

В ведомстве подчеркнули, что идёт работа по недопущению распространения загрязнённой воды среди потребителей. На настоящий момент обеспечение жителей водой идёт из собственных резервуаров ДНР.