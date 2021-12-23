Москва, 23 декабря 2021, 02:06 — REGNUM Владимир Зеленский зря стремится использовать ситуацию вокруг «Северного потока-2» для того, чтобы добиться встречи с Владимиром Путиным. Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.
«Не думаю, что встреча состоится, или что она вообще возможна на данный момент», — заявил эксперт.
Украина не сделала никаких шагов навстречу России. Россия, например, уже направляла свои предложения, но из Киева слышатся лишь заявления, и то, «когда надо», отметил политолог.
«Встречи не будет ни в уходящем году, ни в начале следующего. В Сочи Владимир Зеленский не полетит, но мы можем предложить встретиться в Луганске — чтобы понимал, о чем же все-таки стоит говорить», — резюмировал Бредихин.
Напомним, что ранее, во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита «Восточное партнёрство», президент Украины высказал идею об использовании ситуации с проектом «Северный поток-2» для организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.