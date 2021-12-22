Москва, 23 декабря, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Владимир Зеленский зря стремится использовать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» для того, чтобы добиться встречи с Владимиром Путиным. Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

«Не думаю, что встреча состоится или что она вообще возможна на данный момент», — заявил эксперт.

Украина не сделала никаких шагов навстречу России. Россия, например, уже направляла свои предложения, но из Киева слышатся лишь заявления, и то, «когда надо», отметил политолог.

«Встречи не будет ни в уходящем году, ни в начале следующего. В Сочи Владимир Зеленский не полетит, но мы можем предложить встретиться в Луганске — чтобы понимал, о чем же все-таки стоит говорить», — резюмировал Бредихин.

Напомним, что ранее, во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита «Восточное партнёрство», президент Украины высказал идею об использовании ситуации с проектом «Северный поток — 2» для организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.