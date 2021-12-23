Женева, Швейцария, , 00:33 — REGNUM Проведение всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции среди детей и подростков не рекомендуется, поскольку в указанной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19. Об этом говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 22 декабря на сайте ВОЗ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Кроме того, в документе подчеркивается, что в части стран еще не достигнут достаточный охват привитых среди лиц из групп риска.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря во Франции оркестровала вакцинация от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Читайте также: Во Франции началась вакцинация детей до 11 лет