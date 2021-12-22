Женева, Швейцария, 23 декабря, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции не рекомендуется, поскольку в указанной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19. Об этом говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 22 декабря на сайте ВОЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Кроме того, в документе подчеркивается, что в части стран еще не достигнут достаточный охват привитых среди лиц из групп риска.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря во Франции стартовала вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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