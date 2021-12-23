Москва, , 02:03 — REGNUM Состоявшаяся 15 декабря в Брюсселе при посредничестве ЕС встреча между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном каких-то то конкретных результатов не принесла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Начало Зангезурского коридора. Железнодорожная станция Ордубад в Нахичеванской автономной области President.az

Эксперт считает, что все основные достигнутые договорённости между сторонами были зафиксированы ещё в совместных заявлениях России, Армении и Азербайджана от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Сейчас Армения лишь подтвердила, что через Зангезурский коридор будет функционировать железнодорожное сообщение. Эксперт отметил, что работающая железная дорога будет выгодна и самой Армении, так как по ней может осуществляться связь с Ираном и Россией.

«Есть определённые разногласия между сторонами о статусе Зангезурского коридора. Армения хочет, что там должны находиться армянские таможенные посты. Азербайджан же, в свою очередь, считает, что Зангезурскому коридору необходимо быть экстерриториальным, таким же, как и Лачинский», — сказал Александров.

Эксперт напомнил, что в совместном заявлении России, Армении и Азербайджана указано, что контроль над перемещением людей и грузов через транспортный коридор будет осуществляться Погранслужбой ФСБ России. То есть ни о какой экстерриториальности Зангезурского коридора речь не идёт.

«Что касается таможенных постов, если товары идут из Нахичевани в Азербайджан, то какой смысл проводить таможенное оформление таких грузов? Российские пограничники и так будут проверять эти грузы: нет ли там наркотиков, оружия, террористов. Поэтому если это транзитный груз, идущий в Азербайджан, то какое дело Армении до того, что там перевозится», — заявил политолог.

Комментируя недавнее заявление Ильхама Алиева о намерении Азербайджана, в свою очередь, установить уже азербайджанский таможенный пост в Лачинском коридоре, Александров отметил, что такое намерение противоречит уже достигнутым соглашениям, и поэтому Азербайджану его осуществить не позволят. Эксперт считает, что вопрос о таможенных постах вполне решаем, и при наличии доброй воли сторон может быть реально осуществлён.

Напомним, что в совместных заявлениях России, Армении, Азербайджана были зафиксированы договорённости о безопасном транспортном сообщении в зоне конфликта.