23 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили рост цен на газ в Европе до $2100 за тысячу кубометров.

Тимур Кондратьев, , 08:01 — REGNUM Цены на газ в Европе, которые выросли более чем на 20 процентов и впервые в истории превысили $2100 за тысячу кубометров, стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

"Нормально европейские фирмы навариваются, перепродавая дешёвый российский контрактный газ по заоблачным ценам», — пишет Raketa H.

Транзит газа из России в Европу Nzeemin

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому результату Европейский союз пришёл самостоятельно и винить тут нужно только свою недальновидность, ведь Россия всё это время предлагала свою помощь, но от неё только отмахивались.

«Вот тебе и ответные санкции. Как теперь европейцам эту зиму зимовать? Придётся, видимо, все карманы выворачивать, лишь бы в сосульку не превратиться. А ведь могли бы просто «Северный поток — 2» запустить да с Россией долгосрочные контракты заключить. К чему был этот цирк, если король по итогу оказался голым?» — удивляется Дмитрий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейские политики, судя по всему, не отдают себе отчёт о том, что на самом деле стоит за невероятно высокими ценами на газ. А стоит там энергетическая катастрофа в Европе, пишут граждане.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Nord-stream.com

«И даже в этой ситуации Евросоюз пытается строить из себя царя положения. Это выглядит совершенно жалко, особенно глядя, как истошно воют на Россию еврочиновники в пиджачках, а в затылок им дышит приближающийся мороз», — отмечает Андрей Д.

Часть людей полагает, что России стоит опасаться последствий столь высоких цен в Европе, потому что экономика нашей страны с Евросоюзом будут подвержены влиянию взаимных потрясений.

«Чего злорадствуете? Не стоит. У нас же глобализация, в один миг ухнет! И в России такая же цена станет, как и дерево с металлом», — предупреждает Михаил К.

Ряд пользователей указывает на то, что отдельные виды товаров в России, которые так или иначе производятся за счёт сырья из Европейского союза, могут значительно подорожать.

«В Россию идёт достаточно большое количество импорта из Европы. Следовательно, он подорожает, а значит, подорожает и конечный продукт, производимый в России из европейского сырья. В Европе находятся три крупнейших предприятия по производству удобрений. Для их производства нужно огромное количество газа. Следовательно, они подорожают. Отсюда с большой долей вероятности подорожает и сельхозпродукция в России», — указывает Максим Ф.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что, вне зависимости от того, происходят потрясения на европейском рынке или нет, в России стабильно растут цены практически на всё.

«А то у нас на всё цены не растут? На продукты, на ЖКХ, на электричество, да и на тот же газ тоже поднимают цены. Российская Федерация вряд ли от таких цен за газ в Европе станет богаче и сильней, скорее у российских миллиардеров миллиардов станет больше», — предполагает Загир Х.

Напомним, 21 декабря стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов и впервые в истории превысили $2100 за тысячу кубометров.