Москва, 23 декабря 2021, 00:25 — REGNUM В среду, 22 декабря 2021 года, состоялось первое заседание Экспертного совета при Правительстве РФ в новом формате. В его состав вошел и генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он представил участникам заседания последние результаты работы платформы: за 3,5 года запущено 26 конкурсов и олимпиад, участниками которых стали свыше восьми млн человек, более 37 000 конкурсантов стали победителями; в 2021 году появилось шесть новых проектов.
Экспертный совет при Правительстве РФ является совещательным органом и создан с целью организации проведения экспертизы экономических и социально значимых решений Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правительственных, межведомственных комиссий и советов, а также с целью формирования вопросов со стороны институтов гражданского общества для обсуждения с Председателем Правительства РФ и по его поручению — с федеральными органами исполнительной власти.
В ходе заседания Экспертного совета при Правительстве РФ генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о работе платформы как действующем социальном лифте для россиян разных возрастов и профессий. Об этом свидетельствуют социологические опросы, отзывы участников проектов, конкурсов и олимпиад, а также независимые международные рейтинги.
Конкурсанты говорят о том, что участие в проектах платформы позитивно сказалось на их жизни.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» также сообщил, что на базе президентской платформы в 2021 году было запущено шесть новых проектов:
- Студенческий конкурс «Твой ход», который стал продолжением школьного проекта «Большая перемена»,
- Командный конкурс для педагогов — «Флагманы образования», который включает 4 специализации. Теперь принять участие в нем могут не только учителя, но и управленцы системы образования.
- В июне стартовала программа развития «Другое дело». Этот проект позволяет участникам получать баллы за свои личные достижения и волонтерскую, благотворительную и другую общественно-полезную деятельность. Затем эти баллы они могут конвертировать в различные призы и бонусы от партнеров проекта.
- Совместно с Ростуризмом и Росмолодежью был запущен проект «Больше, чем путешествие» — программа туристических поездок для победителей и призеров проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание».
- Совместно с Минобрнауки России и российскими вузами реализуется проект по созданию Центров оценки и развития компетенций. Сейчас проект насчитывает 41 Центр компетенций в 21 регионе России, причем они есть в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на Центры только растет. На данный момент в проект вовлечены более 70 тысяч студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Планируется, что к 2023 году порядка 300 тысяч студентов пройдут диагностику своих навыков.
- Также в этом году совместно с Минэкономразвития России в рамках национальной программы «Цифровая экономика» была запущена серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту по всей России. Уже состоялось 10 из 116 хакатонов, участниками которых стали более 1 300 человек.
Отдельно спикер остановился на флагманском проекте платформы — конкурсе управленцев «Лидеры России, который реализуется уже четвертый год.
Вершиной президентской системы по развитию социальных лифтов Алексей Комиссаров назвал программу кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Эта программа была запущена по поручению Президента России в 2017 году. Ее выпускниками стали уже 305 человек, среди них 42 губернатора, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 33 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников. Четверть выпускников являются победителями конкурса управленцев «Лидеры России».