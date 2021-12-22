Москва, 23 декабря, 2021, 00:25 — ИА Регнум. В среду, 22 декабря 2021 года, состоялось первое заседание Экспертного совета при Правительстве РФ в новом формате. В его состав вошел и генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он представил участникам заседания последние результаты работы платформы: за 3,5 года запущено 26 конкурсов и олимпиад, участниками которых стали свыше восьми млн человек, более 37 000 конкурсантов стали победителями; в 2021 году появилось шесть новых проектов.

АНО «Россия — страна возможностей»
Алексей Комиссаров

Экспертный совет при Правительстве РФ является совещательным органом и создан с целью организации проведения экспертизы экономических и социально значимых решений Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правительственных, межведомственных комиссий и советов, а также с целью формирования вопросов со стороны институтов гражданского общества для обсуждения с Председателем Правительства РФ и по его поручению — с федеральными органами исполнительной власти.

«Профессионализм людей, которые идут в государство, да и не только в государство, это очень важно. Здесь целый комплект навыков, нам есть, что почерпнуть. Мы многое берем из мероприятий платформы «Россия — страна возможностей», в том числе и органы федеральной власти — они повторяют те самые профессионально выстроенные процедуры, конкурсы, социальные лифты, которые на сегодняшний день необходимы молодежи. Это все, конечно, пригодится в общей копилке», — отметил в своем выступлении председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
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В ходе заседания Экспертного совета при Правительстве РФ генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о работе платформы как действующем социальном лифте для россиян разных возрастов и профессий. Об этом свидетельствуют социологические опросы, отзывы участников проектов, конкурсов и олимпиад, а также независимые международные рейтинги.

«В 2017 году Россия занимала 56-е место в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов» (GTCI), а в 2021 году — уже 45. Заметен рост и по отдельным показателям этого индекса. Наша страна поднялась с 81-го места до 66-го по показателю «создание возможностей», со 109-го до 45-го по параметру «легкость поиска квалифицированных кадров», со 106-го до 58-го по доступности возможностей роста и со 107-го до 66-го по показателю «привлечение талантов», — отметил Алексей Комиссаров.
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Конкурсанты говорят о том, что участие в проектах платформы позитивно сказалось на их жизни.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» также сообщил, что на базе президентской платформы в 2021 году было запущено шесть новых проектов:

  • Студенческий конкурс «Твой ход», который стал продолжением школьного проекта «Большая перемена»,
  • Командный конкурс для педагогов — «Флагманы образования», который включает 4 специализации. Теперь принять участие в нем могут не только учителя, но и управленцы системы образования.
  • В июне стартовала программа развития «Другое дело». Этот проект позволяет участникам получать баллы за свои личные достижения и волонтерскую, благотворительную и другую общественно-полезную деятельность. Затем эти баллы они могут конвертировать в различные призы и бонусы от партнеров проекта.
  • Совместно с Ростуризмом и Росмолодежью был запущен проект «Больше, чем путешествие» — программа туристических поездок для победителей и призеров проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание».
  • Совместно с Минобрнауки России и российскими вузами реализуется проект по созданию Центров оценки и развития компетенций. Сейчас проект насчитывает 41 Центр компетенций в 21 регионе России, причем они есть в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на Центры только растет. На данный момент в проект вовлечены более 70 тысяч студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Планируется, что к 2023 году порядка 300 тысяч студентов пройдут диагностику своих навыков.
  • Также в этом году совместно с Минэкономразвития России в рамках национальной программы «Цифровая экономика» была запущена серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту по всей России. Уже состоялось 10 из 116 хакатонов, участниками которых стали более 1 300 человек.

Отдельно спикер остановился на флагманском проекте платформы — конкурсе управленцев «Лидеры России, который реализуется уже четвертый год.

За все время существования проекта в нем приняли участие более 840 тысяч человек. Участники конкурса получили уже более 310 новых назначений на различные должности, в том числе 77 назначений в 2021 году. Главная возможность, которую дает конкурс и ради которой он и запускался, — это личностный и профессиональный рост. Многие конкурсанты называют работу с наставником одним из главных плюсов от участия в проекте», — сказал Алексей Комиссаров
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Вершиной президентской системы по развитию социальных лифтов Алексей Комиссаров назвал программу кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Эта программа была запущена по поручению Президента России в 2017 году. Ее выпускниками стали уже 305 человек, среди них 42 губернатора, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 33 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников. Четверть выпускников являются победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«У Правительства РФ очень большие, амбициозные цели и задачи, и я уверен, что эти задачи невозможно решить без грамотных и квалифицированных людей. Мы всегда слышим от всех руководителей, что это одна из самых главных проблем — поиск, привлечение кадров, и мне кажется, что нам в рамках Экспертного совета надо обсудить в том числе тему поиска кадров, привлечения молодых людей, создания и развития социальных лифтов в нашей стране», — подытожил Алексей Комиссаров.
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