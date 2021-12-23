Сан-Себастьян, Испания, , 00:22 — REGNUM 28-летний бразильский атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Рафаэль Алькантара проведет вторую половину сезона в аренде в «Реал Сосьедаде». Стороны почти договорились об арендном соглашении. Об этом 22 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Ранее Рафаэль Алькантара выступал за каталонскую «Барселону», «Сельту» и миланский «Интер». В «Пари Сен-Жермен» бразильский полузащитник перешел 5 октября 2020 года за 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне из-за регулярных травм и высокой конкуренции в нападении Рафаэль Алькантара принял участие лишь в пяти матчах французской Лиги 1 2021/22, проведя на поле лишь 221 минуту.