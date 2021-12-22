Вашингтон, 23 декабря, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден будет праздновать Рождество в кругу родных и близких в Белом доме, сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 22 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Это будет первый рождественский праздник, которой он отметит, занимая пост главы государства. Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что детали графика президента на предстоящие дни дорабатываются. Кроме того, по словам Псаки, в период с 25 по 31 декабря Байден также собирается провести какое-то время в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где находится его родной дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Джен Псаки заявила, что Джо Байден чувствует себя хорошо. У президента нет симптомов COVID-19, несмотря на то, что он контактировал с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома.